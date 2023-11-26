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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 26 ноября 2023
Рома
26.11.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
20'
Д. Манчини
81'
П. Дибала
90'
С. Эль-Шаарави
57'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Удинезе
ГОЛ! 3:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Э. Бове
90'
83'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Земура
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
П. Дибала
83'
ГОЛ! 2:1!
П. Дибала
Пас отдал
Р. Лукаку
81'
79'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Ж. Феррейра
79'
Замена
Л. Лукка
️️️️
Ф. Товен
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Паредес
77'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Р. Карсдорп
77'
69'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Л. Самарджич
Замена
С. Азмун
️️️️
Л. Пеллегрини
63'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Спинаццола
63'
57'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Пайеро
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
33'
28'
Желтая карточка
И. Саксесс
26'
Желтая карточка
Л. Самарджич
ГОЛ! 1:0!
Д. Манчини
Пас отдал
П. Дибала
20'
19'
Желтая карточка
Ж. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
(К)
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Флориан Товен
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Льоренте
26
Н'Дика
37
Спинаццола
5
Паредес
2
Карсдорп
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Лукаку
21
Дибала
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
15
Бийол
18
Перес
13
Феррейра
2
Эбоселе
15
Уолес
33
Земура
22
Пайеро
10
Товен
10
Самарджич
90
Саксесс
2
Карсдорп
59
Залевски
59
Залевски
2
Карсдорп
21
Дибала
5
Кристенсен
5
Кристенсен
21
Дибала
5
Паредес
8
Бове
8
Бове
5
Паредес
37
Спинаццола
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
37
Спинаццола
7
Пеллегрини
20
Азмун
20
Азмун
7
Пеллегрини
33
Земура
11
Камара
11
Камара
33
Земура
13
Феррейра
27
Кабаселе
27
Кабаселе
13
Феррейра
10
Самарджич
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Самарджич
10
Товен
20
Лукка
20
Лукка
10
Товен
Остались в запасе
Рома
Удинезе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Рома - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Массими
Стадион:
Олимпико
Новости команд
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