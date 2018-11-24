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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 24 ноября 2018
Удинезе
24.11.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Рома
54'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Рома
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
И. Пуссетто
90'
+5
79'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Д. Мачис
️️️️
Р. Де Пауль
79'
71'
Замена
Э. Джеко
️️️️
П. Шик
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Самир
70'
Желтая карточка
В. Бехрами
65'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
64'
64'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Д. Клюйверт
ГОЛ! 1:0!
Р. Де Пауль
Пас отдал
И. Пуссетто
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-5-1
1
Муссо
5
Троост-Эконг
5
тер Авест
17
Нуйтинк
33
Самир
17
Стригер Ларсен
85
Бехрами
8
Мандрагора
7
Де Пауль
42
Фофана
23
Пуссетто
4-2-3-1
83
Миранте
18
Сантон
15
Жуан
11
Коларов
17
Фасио
4
Кристанте
15
Н'Зонзи
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
14
Шик
23
Пуссетто
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
23
Пуссетто
7
Де Пауль
11
Мачис
11
Мачис
7
Де Пауль
33
Самир
3
Пеццелла
3
Пеццелла
33
Самир
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
7
Ундер
7
Ундер
19
Клюйверт
14
Шик
10
Джеко
10
Джеко
14
Шик
Остались в запасе
Удинезе
Рома
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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