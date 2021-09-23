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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 23 сентября 2021
Рома
23.09.2021, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
36'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
Вторая желтая
Л. Пеллегрини
90'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
86'
85'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ж. Макенго
79'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Б. Нуйтинк
79'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
И. Удогие
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Дзаньоло
74'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Р. Калафьори
69'
Желтая карточка
Р. Калафьори
66'
Желтая карточка
Б. Кристанте
65'
62'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Н. Молина
62'
Замена
Бету
️️️️
И. Пуссетто
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
56'
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Р. Калафьори
36'
32'
Желтая карточка
Уолес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Бету
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
33
Калафьори
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
17
Верету
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
17
Нуйтинк
33
Самир
50
Бекао
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
17
Макенго
23
Пуссетто
37
Перейра
10
Деулофеу
33
Калафьори
6
Смоллинг
6
Смоллинг
33
Калафьори
10
Дзаньоло
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
20
Молина
2
Соппи
2
Соппи
20
Молина
13
Удогие
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
13
Удогие
17
Макенго
30
Арслан
30
Арслан
17
Макенго
17
Нуйтинк
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Нуйтинк
23
Пуссетто
23
Бету
23
Бету
23
Пуссетто
Остались в запасе
Рома
Удинезе
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Рома - Удинезе
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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