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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 28 октября 2015
Рома
28.10.2015, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
4'
М. Пьянич
9'
Майкон
63'
Жервиньо
77'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
Желтая карточка
В. Ванкер
90'
Замена
В. Ванкер
️️️️
А. Флоренци
79'
77'
ГОЛ! 3:1!
С. Теро
Пас отдал
Р. Агирре
74'
Желтая карточка
Р. Агирре
70'
Замена
Эденилсон
️️️️
И. Пирис
Замена
Н. Гьембер
️️️️
К. Манолас
70'
65'
Замена
Р. Агирре
️️️️
М. Итурра
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Жервиньо
65'
ГОЛ! 3:0!
Жервиньо
Пас отдал
К. Манолас
63'
58'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
С. Видмер
54'
Желтая карточка
М. Итурра
37'
Желтая карточка
С. Перица
ГОЛ! 2:0!
Майкон
Пас отдал
Э. Джеко
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Майкон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Щесны
24
Флоренци
22
Рюдигер
44
Манолас
12
Динь
13
Майкон
44
Наингголан
15
Пьянич
27
Жервиньо
44
Фальке
10
Джеко
3-2-3-2
1
Карнезис
4
Пирис
13
Ваге
5
Данило
30
Видмер
26
Паскуале
77
Маркиньо
16
Итурра
7
Агьеманг-Баду
18
Перица
77
Теро
44
Манолас
23
Гьембер
23
Гьембер
44
Манолас
24
Флоренци
21
Ванкер
21
Ванкер
24
Флоренци
27
Жервиньо
11
Итурбе
11
Итурбе
27
Жервиньо
4
Пирис
88
Эденилсон
88
Эденилсон
4
Пирис
30
Видмер
8
Фернандеш
8
Фернандеш
30
Видмер
16
Итурра
17
Агирре
17
Агирре
16
Итурра
Остались в запасе
Рома
Удинезе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Рома - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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