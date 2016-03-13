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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 13 марта 2016
Удинезе
13.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Рома
85'
Б. Фернандеш
14'
Э. Джеко
74'
А. Флоренци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Рома
90'
+1
Замена
К. Строотман
️️️️
М. Салах
Желтая карточка
Данило
90'
Желтая карточка
Д. Сапата
87'
ГОЛ! 1:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Д. Сапата
85'
Замена
З. Кузманович
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
78'
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Флоренци
Пас отдал
М. Пьянич
Замена
Ридер
️️️️
С. Теро
73'
70'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Д. Сапата
️️️️
Эденилсон
45'
31'
Желтая карточка
Э. Джеко
17'
Желтая карточка
С. Кейта
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Салах
6'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-4-1-1
1
Карнезис
6
Аднан
5
Данило
27
Фелипе
30
Видмер
88
Эденилсон
10
Лоди
7
Агьеманг-Баду
20
Халлфредссон
8
Фернандеш
77
Теро
4-2-2-2
13
Щесны
24
Флоренци
44
Манолас
87
Жуканович
12
Динь
44
Наингголан
20
Кейта
10
Салах
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
10
Джеко
7
Агьеманг-Баду
8
Кузманович
8
Кузманович
7
Агьеманг-Баду
88
Эденилсон
91
Сапата
91
Сапата
88
Эденилсон
77
Теро
10
Ридер
10
Ридер
77
Теро
10
Салах
8
Строотман
8
Строотман
10
Салах
92
Эль-Шаарави
15
Пьянич
15
Пьянич
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Удинезе
Рома
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Удинезе - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
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