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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 22 сентября 2024
Рома
22.09.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
19'
А. Довбик
49'
П. Дибала (П)
70'
Т. Бальданци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Удинезе
Замена
М. Эрмосо
️️️️
С. Эль-Шаарави
83'
Замена
К. Коне
️️️️
Б. Кристанте
83'
Замена
М. Соуле
️️️️
П. Дибала
83'
Желтая карточка
Б. Кристанте
80'
75'
Замена
I. Bravo
️️️️
Ф. Товен
75'
Замена
И. Туре
️️️️
К. Кабаселе
ГОЛ! 3:0!
Т. Бальданци
70'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
Л. Пеллегрини
69'
64'
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Камара
63'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Замена
Л. Паредес
️️️️
Н. Писилли
60'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Дибала
49'
46'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Л. Лукка
39'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
Желтая карточка
Н. Писилли
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Довбик
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
19'
3'
Желтая карточка
Л. Лукка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Флориан Товен
(К)
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-2-2-2
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
61
Писилли
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
3-3-1-1-2
40
Окойе
31
Кристенсен
15
Бийол
27
Кабаселе
3
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
20
Бреннер
92
Эль-Шаарави
22
Эрмосо
22
Эрмосо
92
Эль-Шаарави
61
Писилли
5
Паредес
5
Паредес
61
Писилли
4
Кристанте
17
Коне
17
Коне
4
Кристанте
7
Пеллегрини
8
Бальданци
8
Бальданци
7
Пеллегрини
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
27
Кабаселе
95
Туре
95
Туре
27
Кабаселе
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
17
17
10
Товен
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
Остались в запасе
Рома
Удинезе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Рома - Удинезе
2
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
15
11
Офсайды
4
1
Количество передач
570
349
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.66
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Эрманно Фелисиани
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
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