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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 30 октября 2019
Удинезе
30.10.2019, среда, 23:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 4
Завершен
Рома
14'
Н. Дзаньоло
51'
К. Смоллинг
54'
Д. Клюйверт
66'
А. Коларов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Рома
Замена
И. Пуссетто
️️️️
К. Ласанья
79'
78'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Н. Дзаньоло
73'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Клюйверт
70'
Замена
М. Четин
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
Р. Де Пауль
68'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Коларов
Замена
И. Несторовски
️️️️
Х. тер Авест
55'
54'
ГОЛ! 0:3!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Х. Пасторе
51'
ГОЛ! 0:2!
К. Смоллинг
Желтая карточка
М. Яяло
47'
Замена
️️️️
Р. Мандрагора
46'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
35'
33'
Желтая карточка
Э. Джеко
32'
Красная карточка
Ф. Фасио
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
А. Коларов
3'
Желтая карточка
Д. Манчини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-4-2
1
Муссо
5
тер Авест
5
Троост-Эконг
50
Бекао
33
Самир
12
Сема
18
Яяло
7
Де Пауль
8
Мандрагора
77
Окака-Чука
15
Ласанья
3-2-2-2-1
13
Лопес
6
Смоллинг
17
Фасио
23
Манчини
18
Сантон
11
Коларов
17
Верету
10
Дзаньоло
15
Пасторе
19
Клюйверт
10
Джеко
15
Ласанья
23
Пуссетто
23
Пуссетто
15
Ласанья
5
тер Авест
90
Несторовски
90
Несторовски
5
тер Авест
15
Пасторе
45
Четин
45
Четин
15
Пасторе
10
Дзаньоло
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Дзаньоло
19
Клюйверт
8
Перотти
8
Перотти
19
Клюйверт
Остались в запасе
Удинезе
Рома
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Удинезе - Рома
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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