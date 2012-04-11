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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 11 апреля 2012
Рома
11.04.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
8'
П. Освальдо
86'
Ф. Тотти
90+2'
Маркиньо
43'
Ж. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
ГОЛ! 3:1!
Маркиньо
Пас отдал
Б. Кркич
+2
Замена
Г. Торже
️️️️
А. Кода
Замена
С. Перротта
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
А. Рози
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
П. Освальдо
Желтая карточка
Маркиньо
Замена
Д. Ферронетти
️️️️
Р. Перейра
Замена
Б. Кркич
️️️️
Э. Ламела
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
П. Баррето
️️️️
А. Абди
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фернандес
Пас отдал
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:0!
П. Освальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Даниэле Де Росси
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Родриго Таддеи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
10
Пабло Освальдо
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
77
Маркиньо
АП
10
Франческо Тотти
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Рома
22
Мирко Пильячелли
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
20
Симоне Перротта
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Габриэль Торже
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
4-3-3
1
Стекеленбург
3
Анхель
11
Таддеи
24
Кьер
16
Де Росси
10
Освальдо
5
Гаго
15
Пьянич
77
Маркиньо
10
Тотти
9
Ламела
4-4-1-1
1
Ханданович
35
Кода
5
Данило
6
Домицци
26
Паскуале
3
Пинци
22
Абди
6
Фернандес
27
Асамоа
37
Перейра
10
Ди Натале
15
Пьянич
20
Перротта
20
Перротта
15
Пьянич
9
Ламела
9
Кркич
9
Кркич
9
Ламела
37
Перейра
46
Ферронетти
46
Ферронетти
37
Перейра
35
Кода
8
Торже
8
Торже
35
Кода
22
Абди
10
Баррето
10
Баррето
22
Абди
Остались в запасе
Рома
Удинезе
22
Мирко Пильячелли
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
43
Федерико Вивиани
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
22
Мирко Пильячелли
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
43
Федерико Вивиани
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Рома - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
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