ЦСКА – «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.78

24 октября 2025 9:33
ЦСКА - Крылья Советов
25 окт. 2025, суббота 19:00 | Россия. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа ЦСКА с форой (-1)
Сделать ставку

25 октября на «ВЭБ Арене» пройдет матч 13-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встретится с «Крыльями Советов». Армейцы находятся в зоне лидеров, а гости пытаются выбраться из середины таблицы. Для хозяев это шанс закрепиться в топ-3, для самарцев – остановить спад и улучшить результаты в обороне.

ЦСКА

После поражения от «Локомотива» (0:3) армейцы быстро вернулись на победный путь, выбив «Акрон» из Кубка России (3:2). В последних пяти матчах ЦСКА забил 7 и пропустил столько же, действуя нестабильно, но результативно. На своем поле команда уверенно контролирует темп игры и регулярно создает опасные моменты у чужих ворот.

«Крылья Советов»

Команда из Самары не выигрывает четыре тура подряд, набрав лишь два очка. В обороне большие проблемы: 13 пропущенных мячей в последних пяти матчах. Средняя результативность – 1.2 гола за игру, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабую игру в защите. Особенно уязвимы гости на выезде, где проиграли трижды подряд.

Факты о командах

ЦСКА

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 3 из 5 последних матчей
  • Забивает в 12 матчах подряд против «Крыльев Советов»

«Крылья Советов»

  • Без побед в 4 матчах подряд
  • Пропускают в 7 последних играх
  • В среднем: 1.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Три поражения подряд на выезде

Личные встречи
58% (38)
23% (15)
18% (12)
112
Забитых мячей
53
1.72
В среднем за матч
0.82
6:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
1 : 1
20.04.2025
Крылья Советов
Товарищеские матчи,
Крылья Советов
2 : 4
22.02.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
1 : 2
10.11.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 2
08.03.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
2 : 2
16.09.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
1 : 0
05.04.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/2 финала
Крылья Советов
2 : 2
15.03.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
4 : 0
12.03.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0 : 1
04.09.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Крылья Советов
0 : 1
04.12.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
3 : 1
23.10.2021
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
1 : 0
24.11.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
2 : 0
14.07.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
6 : 0
26.05.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
0 : 0
31.07.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2 : 1
02.04.2017
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1 : 2
18.09.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 2
21.11.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 2
24.07.2015
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
ЦСКА
1 : 0
02.03.2015
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Крылья Советов
1 : 3
05.04.2014
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
ЦСКА
2 : 1
22.07.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 2
09.03.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
3 : 0
26.08.2012
Крылья Советов
Marbella Cup,
ЦСКА
1 : 0
06.02.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2 : 1
25.07.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 3
25.05.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
4 : 3
07.11.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 1
19.07.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
3 : 0
12.09.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1 : 3
03.05.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 0
03.08.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 2
22.03.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
4 : 2
28.10.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
1 : 0
24.06.2007
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/8 финала
Крылья Советов
2 : 0
26.02.2007
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
0 : 0
18.02.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2006
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1 : 1
23.07.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2 : 2
06.08.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
5 : 0
10.04.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1 : 1
30.10.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
1 : 1
27.03.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
3 : 0
24.08.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
0 : 2
31.05.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Крылья Советов
0 : 2
03.08.2002
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
2 : 0
17.07.2002
Крылья Советов
Чемпионат России, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
11.07.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 2 тур
ЦСКА
0 : 3
17.03.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 17 тур
ЦСКА
2 : 0
15.07.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 3 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.04.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 30 тур
Крылья Советов
1 : 1
08.11.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 1 тур
ЦСКА
1 : 1
03.04.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 23 тур
Крылья Советов
0 : 2
30.08.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 8 тур
ЦСКА
3 : 0
16.05.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 29 тур
ЦСКА
1 : 2
27.09.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 12 тур
Крылья Советов
1 : 0
31.05.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 23 тур
ЦСКА
1 : 2
17.08.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 6 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.04.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 19 тур
Крылья Советов
1 : 2
05.08.1995
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
4 : 1
10.06.1995
Крылья Советов
Чемпионат России, 21 тур
Крылья Советов
1 : 1
27.08.1994
ЦСКА
Чемпионат России, 14 тур
ЦСКА
1 : 1
26.05.1994
Крылья Советов
Чемпионат России, 36 тур
Крылья Советов
2 : 0
10.11.1993
ЦСКА
Чемпионат России, 1 тур
ЦСКА
4 : 0
08.03.1993
Крылья Советов
Показать все

Прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов»

ЦСКА подходит к матчу в роли фаворита: команда играет дома, стабильнее реализует моменты и уверенно действует в атаке. «Крылья Советов» находятся в кризисе и слишком часто позволяют соперникам забивать, что на «ВЭБ Арене» может обернуться очередным поражением. При этом самарцы способны ответить хотя бы одним голом, учитывая слабость армейской обороны.

Ожидается результативная встреча, где преимущество хозяев должно сказаться во втором тайме. Вероятен сценарий, при котором ЦСКА победит с разницей в один-два мяча.

Рекомендованные ставки

  • Победа ЦСКА с форой (-1) – коэффициент 1.78
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.95

1.78
Победа ЦСКА с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
