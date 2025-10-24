25 октября на «ВЭБ Арене» пройдет матч 13-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встретится с «Крыльями Советов». Армейцы находятся в зоне лидеров, а гости пытаются выбраться из середины таблицы. Для хозяев это шанс закрепиться в топ-3, для самарцев – остановить спад и улучшить результаты в обороне.

ЦСКА

После поражения от «Локомотива» (0:3) армейцы быстро вернулись на победный путь, выбив «Акрон» из Кубка России (3:2). В последних пяти матчах ЦСКА забил 7 и пропустил столько же, действуя нестабильно, но результативно. На своем поле команда уверенно контролирует темп игры и регулярно создает опасные моменты у чужих ворот.

«Крылья Советов»

Команда из Самары не выигрывает четыре тура подряд, набрав лишь два очка. В обороне большие проблемы: 13 пропущенных мячей в последних пяти матчах. Средняя результативность – 1.2 гола за игру, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабую игру в защите. Особенно уязвимы гости на выезде, где проиграли трижды подряд.

Факты о командах

ЦСКА

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 3 из 5 последних матчей

Забивает в 12 матчах подряд против «Крыльев Советов»

«Крылья Советов»

Без побед в 4 матчах подряд

Пропускают в 7 последних играх

В среднем: 1.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Три поражения подряд на выезде

Прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов»

ЦСКА подходит к матчу в роли фаворита: команда играет дома, стабильнее реализует моменты и уверенно действует в атаке. «Крылья Советов» находятся в кризисе и слишком часто позволяют соперникам забивать, что на «ВЭБ Арене» может обернуться очередным поражением. При этом самарцы способны ответить хотя бы одним голом, учитывая слабость армейской обороны.

Ожидается результативная встреча, где преимущество хозяев должно сказаться во втором тайме. Вероятен сценарий, при котором ЦСКА победит с разницей в один-два мяча.

