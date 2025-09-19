20 сентября на «ПреЗеро-Арене» состоится матч четвертого тура Бундеслиги, где «Хоффенхайм» примет «Баварию». Встреча обещает стать яркой: обе команды в начале сезона демонстрируют результативный футбол, но мюнхенцы выглядят более стабильными и мощными.

«Хоффенхайм»

Старт чемпионата оказался неплохим: две победы в трех турах и 6 очков в активе. В последнем туре команда на выезде обыграла «Унион» (4:2), показав сильную атаку, но снова допустив ошибки в обороне. «Хоффенхайм» забивает в каждом из трех матчей Бундеслиги, в среднем 2.40 гола за игру. Однако проблема в защите очевидна – команда пропускает в 8 матчах подряд, а в последних пяти встречах допустила 6 голов. Эта нестабильность в оборонительных действиях может стать ключевым фактором в матче против «Баварии».

«Бавария»

Мюнхенцы начали сезон с идеальной серией – три победы в трех турах и первое место в таблице. Команда разгромила «Гамбург» (5:0), а в Лиге чемпионов уверенно разобралась с «Челси» (3:1). «Бавария» продолжает демонстрировать феноменальную результативность: 14 голов в чемпионате и 20 – за последние пять матчей. Средний показатель – 4.00 забитых за игру. При этом команда редко оставляет свои ворота «сухими», пропустив 5 мячей за тот же период. Но атакующая мощь полностью компенсирует огрехи в обороне.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

6 очков после 3 туров, 6-е место

Забивает в каждом из 10 последних матчей

В среднем: 2.40 забитых и 1.20 пропущенных за игру

Пропускает в 8 последних матчах подряд

«Бавария»

9 очков после 3 туров, 1-е место

Победы в 9 последних матчах

В среднем: 4.00 забитых и 1.00 пропущенный за игру

Забивает в 15 матчах подряд

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Бавария»

Обе команды в начале сезона играют в атакующий футбол. «Хоффенхайм» способен создавать моменты и забивать, но против «Баварии» вряд ли удержит оборону. Мюнхенцы показывают феноменальную результативность и наверняка продолжат голевую серию. Хозяева могут рассчитывать на гол, но итоговый перевес будет за гостями. Матч обещает быть результативным, с явным акцентом на атаку «Баварии».

Рекомендации для ставок