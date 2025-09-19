Введите ваш ник на сайте
«Хоффенхайм» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.45

19 сентября 2025 9:27
Хоффенхайм - Бавария
20 сент. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.35
Победа «Баварии»
Сделать ставку

20 сентября на «ПреЗеро-Арене» состоится матч четвертого тура Бундеслиги, где «Хоффенхайм» примет «Баварию». Встреча обещает стать яркой: обе команды в начале сезона демонстрируют результативный футбол, но мюнхенцы выглядят более стабильными и мощными.

«Хоффенхайм»

Старт чемпионата оказался неплохим: две победы в трех турах и 6 очков в активе. В последнем туре команда на выезде обыграла «Унион» (4:2), показав сильную атаку, но снова допустив ошибки в обороне. «Хоффенхайм» забивает в каждом из трех матчей Бундеслиги, в среднем 2.40 гола за игру. Однако проблема в защите очевидна – команда пропускает в 8 матчах подряд, а в последних пяти встречах допустила 6 голов. Эта нестабильность в оборонительных действиях может стать ключевым фактором в матче против «Баварии».

«Бавария»

Мюнхенцы начали сезон с идеальной серией – три победы в трех турах и первое место в таблице. Команда разгромила «Гамбург» (5:0), а в Лиге чемпионов уверенно разобралась с «Челси» (3:1). «Бавария» продолжает демонстрировать феноменальную результативность: 14 голов в чемпионате и 20 – за последние пять матчей. Средний показатель – 4.00 забитых за игру. При этом команда редко оставляет свои ворота «сухими», пропустив 5 мячей за тот же период. Но атакующая мощь полностью компенсирует огрехи в обороне.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

  • 6 очков после 3 туров, 6-е место

  • Забивает в каждом из 10 последних матчей

  • В среднем: 2.40 забитых и 1.20 пропущенных за игру

  • Пропускает в 8 последних матчах подряд

«Бавария»

  • 9 очков после 3 туров, 1-е место
  • Победы в 9 последних матчах
  • В среднем: 4.00 забитых и 1.00 пропущенный за игру
  • Забивает в 15 матчах подряд

Личные встречи
14% (5)
20% (7)
66% (23)
35
Забитых мячей
88
1
В среднем за матч
2.51
4:1
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
0 : 4
17.05.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
5 : 0
15.01.2025
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
4 : 2
18.05.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1 : 1
15.04.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 2
22.10.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1 : 1
12.03.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
4 : 0
23.10.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4 : 1
30.01.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
4 : 1
27.09.2020
Бавария
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
0 : 6
29.02.2020
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
4 : 3
05.02.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
1 : 2
05.10.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1 : 3
18.01.2019
Бавария
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
3 : 1
24.08.2018
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
5 : 2
27.01.2018
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
2 : 0
09.09.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 27 тур
Хоффенхайм
1 : 0
04.04.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
05.11.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
2 : 0
31.01.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
1 : 2
22.08.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 29 тур
Хоффенхайм
0 : 2
18.04.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
4 : 0
22.11.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
3 : 3
29.03.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
1 : 2
02.11.2013
Бавария
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
0 : 1
03.03.2013
Бавария
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
2 : 0
06.10.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
7 : 1
10.03.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
0 : 0
01.10.2011
Бавария
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
4 : 0
12.02.2011
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
1 : 2
21.09.2010
Бавария
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
2 : 0
15.01.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
1 : 1
08.08.2009
Бавария
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
2 : 2
16.05.2009
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2 : 1
05.12.2008
Хоффенхайм
Показать все

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Бавария»

Обе команды в начале сезона играют в атакующий футбол. «Хоффенхайм» способен создавать моменты и забивать, но против «Баварии» вряд ли удержит оборону. Мюнхенцы показывают феноменальную результативность и наверняка продолжат голевую серию. Хозяева могут рассчитывать на гол, но итоговый перевес будет за гостями. Матч обещает быть результативным, с явным акцентом на атаку «Баварии».

Рекомендации для ставок

  • Победа «Баварии» – коэффициент 1.45
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.65

1.35
Победа «Баварии»
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Бавария Хоффенхайм
