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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 23 октября 2021
Бавария
23.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Хоффенхайм
16'
С. Гнабри
30'
Р. Левандовски
82'
Э. Чупо-Мотинг
87'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ! 4:0!
К. Коман
Пас отдал
Д. Упамекано
87'
87'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Д. Гайгер
ГОЛ! 3:0!
Э. Чупо-Мотинг
82'
82'
Замена
С. Адамян
️️️️
И. Бебу
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
77'
Замена
К. Толиссо
️️️️
М. Забитцер
77'
75'
Желтая карточка
Д. Раум
Замена
К. Коман
️️️️
Д. Мусиала
70'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
65'
60'
Желтая карточка
С. Руди
57'
Замена
Р. Сков
️️️️
Я. Брун-Ларсен
57'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Самассеку
Замена
Н. Зюле
️️️️
Л. Эрнандес
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
30'
26'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
К. Акпогума
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Д. Мусиала
16'
10'
Желтая карточка
Д. Самассеку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
3
Ричардс
2
Упамекано
28
Павар
6
Киммих
20
Забитцер
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-2-1-2-1
1
Бауманн
4
Пош
26
Ричардс
25
Акпогума
22
Раум
18
Самассеку
27
Гриллич
18
Гайгер
9
Бебу
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
21
Эрнандес
25
Зюле
25
Зюле
21
Эрнандес
20
Забитцер
8
Толиссо
8
Толиссо
20
Забитцер
10
Мусиала
21
Коман
21
Коман
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
18
Гайгер
6
Штиллер
6
Штиллер
18
Гайгер
18
Самассеку
13
Руди
13
Руди
18
Самассеку
7
Брун-Ларсен
24
Сков
24
Сков
7
Брун-Ларсен
9
Бебу
22
Адамян
22
Адамян
9
Бебу
25
Акпогума
10
Рюттер
10
Рюттер
25
Акпогума
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
20
Филипп Пентке
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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