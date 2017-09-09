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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 09 сентября 2017
Хоффенхайм
09.09.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Бавария
27'
М. Ут
51'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
90'
+5
Желтая карточка
М. Хуммельс
Желтая карточка
П. Кадержабек
65'
Желтая карточка
С. Цубер
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Ут
Пас отдал
С. Цубер
51'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Ут
Пас отдал
А. Крамарич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
27
Милош Пантович
АП
23
Хамес Родригес
АП
4-4-2
1
Бауманн
21
Хюбнер
4
Бичакчич
6
Нордтвейт
3
Кадержабек
7
Цубер
18
Гайгер
26
Демирбай
10
Амири
27
Крамарич
13
Ут
2-2-3-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
15
Хуммельс
88
Мартинес
6
Киммих
6
Алькантара
8
Толиссо
13
Руди
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
1
Грегор Кобель
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
27
Милош Пантович
АП
26
Свен Ульрайх
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Остались в запасе
27
Милош Пантович
АП
26
Свен Ульрайх
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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