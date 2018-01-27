Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 27 января 2018
Бавария
27.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
5 : 2
Завершен
Хоффенхайм
21'
Р. Левандовски
25'
Д. Боатенг
63'
К. Коман
66'
А. Видаль
90'
С. Вагнер
3'
М. Ут
12'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
ГОЛ! 5:2!
С. Вагнер
Пас отдал
Рафинья
90'
ГОЛ! 4:2!
А. Видаль
Пас отдал
А. Роббен
66'
ГОЛ! 3:2!
К. Коман
Пас отдал
Р. Левандовски
63'
34'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
ГОЛ! 2:2!
Д. Боатенг
Пас отдал
А. Роббен
25'
22'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
21'
12'
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Ут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
10
Надим Амири
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
3-1-4-1-1
26
Ульрайх
17
Боатенг
25
Зюле
5
Алаба
6
Киммих
23
Видаль
8
Толиссо
13
Руди
10
Роббен
21
Коман
9
Левандовски
4-1-3-1-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
7
Фогт
4
Бичакчич
27
Гриллич
18
Гайгер
10
Рупп
7
Цубер
7
Гнабри
13
Ут
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Бавария
Хоффенхайм
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+