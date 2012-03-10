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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 10 марта 2012
Бавария
10.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
7 : 1
Завершен
Хоффенхайм
5'
М. Гомес
12'
А. Роббен (П)
18'
Т. Кроос
29'
А. Роббен
35'
М. Гомес
48'
М. Гомес
58'
Ф. Рибери
85'
Л. Густаво (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
Замена
П. Млапа
️️️️
Б. Вукчевич
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Т. Вайс
ГОЛ в свои ворота! 7:1!
Л. Густаво
Желтая карточка
Б. Вукчевич
Замена
С. Визер
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 7:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
А. Роббен
Замена
И. Олич
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 6:0!
М. Гомес
Пас отдал
А. Роббен
Замена
А. Тимощук
️️️️
Д. Боатенг
ГОЛ! 5:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 4:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 3:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Ф. Рибери
18'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Роббен
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
5
Давид Алаба
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Сандро Визер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
26
Пениель Млапа
РФ
3-2-3-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
28
Бадштубер
14
Густаво
5
Алаба
7
Рибери
8
Кроос
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
3-4-3
22
Штарке
28
Брафхайд
5
Комппер
23
Вестергор
19
Уильямс
13
Руди
19
Джонсон
0
Вайс
8
Бабел
9
Фирмино
7
Вукчевич
17
Боатенг
44
Тимощук
44
Тимощук
17
Боатенг
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
27
Гомес
40
Олич
40
Олич
27
Гомес
9
Фирмино
27
Визер
27
Визер
9
Фирмино
0
Вайс
13
Кайзер
13
Кайзер
0
Вайс
7
Вукчевич
26
Млапа
26
Млапа
7
Вукчевич
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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