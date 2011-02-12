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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 12 февраля 2011
Бавария
12.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Хоффенхайм
3'
М. Гомес
13'
Т. Мюллер
61'
А. Роббен
80'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Роббен
ГОЛ! 4:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Б. Вукчевич
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Желтая карточка
А. Бек
Желтая карточка
Й. Шимунич
Замена
Й. Шимунич
️️️️
И. Ворса
17'
Замена
Т. Вайс
️️️️
С. Руди
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
32
Даниэль Праньич
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЛП
5
Давид Алаба
ЦП
13
Себастьян Руди
ПП
8
Райан Бабел
ЛФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Борис Вукчевич
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-3-2-2
1
Крафт
28
Бадштубер
44
Тимощук
21
Лам
14
Густаво
31
Швайнштайгер
32
Праньич
7
Рибери
10
Роббен
13
Мюллер
27
Гомес
4-3-3
22
Штарке
32
Бек
5
Комппер
25
Ворса
26
Ибертсбергер
13
Руди
5
Алаба
23
Салихович
7
Вукчевич
11
Ибишевич
8
Бабел
10
Роббен
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Роббен
25
Ворса
4
Шимунич
4
Шимунич
25
Ворса
13
Руди
0
Вайс
0
Вайс
13
Руди
7
Вукчевич
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
7
Вукчевич
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Марко Пеццаули
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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