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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 24 августа 2018
Бавария
24.08.2018, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
23'
Т. Мюллер
79'
Р. Левандовски (П)
90'
А. Роббен
57'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
ГОЛ! 3:1!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
90'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Ф. Рибери
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Левандовски
79'
74'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Фогт
67'
Замена
К. Акпогума
️️️️
К. Нуху
Замена
Л. Горецка
️️️️
Х. Мартинес
67'
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Салаи
Пас отдал
Э. Бичакчич
46'
Замена
С. Цубер
️️️️
В. Грифо
Желтая карточка
Т. Мюллер
45'
+5
Замена
А. Роббен
️️️️
К. Коман
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Н. Шульц
43'
Желтая карточка
П. Кадержабек
29'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
23'
21'
Желтая карточка
К. Нуху
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Жоэлинтон
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Арьен Роббен
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Давид Отто
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нойер
25
Зюле
17
Боатенг
5
Алаба
6
Киммих
88
Мартинес
7
Рибери
6
Алькантара
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
3-3-3-1
1
Бауманн
4
Бичакчич
7
Фогт
4
Нуху
3
Кадержабек
27
Гриллич
14
Шульц
32
Биттенкурт
7
Жоэлинтон
32
Грифо
11
Салаи
88
Мартинес
27
Горецка
27
Горецка
88
Мартинес
7
Рибери
23
Родригес
23
Родригес
7
Рибери
21
Коман
10
Роббен
10
Роббен
21
Коман
7
Фогт
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
7
Фогт
4
Нуху
25
Акпогума
25
Акпогума
4
Нуху
32
Грифо
7
Цубер
7
Цубер
32
Грифо
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
26
Давид Отто
ЦФ
1
Грегор Кобель
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
26
Давид Отто
ЦФ
1
Грегор Кобель
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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