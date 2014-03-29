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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 29 марта 2014
Бавария
29.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 3
Завершен
Хоффенхайм
31'
К. Писарро
34'
Д. Шакири
40'
К. Писарро
23'
А. Модест
44'
С. Салихович
75'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
89'
Замена
К. Караман
️️️️
К. Фолланд
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
80'
Замена
А. Роббен
️️️️
Ф. Рибери
76'
75'
Желтая карточка
Р. Фирмино
75'
ГОЛ! 3:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
К. Хердлинг
60'
Замена
К. Хердлинг
️️️️
С. Салихович
48'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Замена
М. Манджукич
️️️️
М. Гетце
46'
44'
ГОЛ! 3:2!
С. Салихович
ГОЛ! 3:1!
К. Писарро
Пас отдал
Ф. Рибери
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шакири
Пас отдал
К. Писарро
34'
32'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
А. Модест
ГОЛ! 1:1!
К. Писарро
Пас отдал
Д. Шакири
31'
Замена
Ф. Лам
️️️️
Т. Алькантара
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
4-3-2-1
22
Штарке
26
Контенто
13
Рафинья
4
Данте
5
ван Бюйтен
7
Рибери
6
Алькантара
31
Швайнштайгер
27
Гетце
10
Шакири
14
Писарро
2-1-4-3
1
Граль
32
Бек
23
Вестергор
5
Штробль
23
Салихович
8
Полански
19
Джонсон
13
Руди
27
Модест
31
Фолланд
9
Фирмино
6
Алькантара
21
Лам
21
Лам
6
Алькантара
7
Рибери
10
Роббен
10
Роббен
7
Рибери
27
Гетце
9
Манджукич
9
Манджукич
27
Гетце
23
Салихович
38
Хердлинг
38
Хердлинг
23
Салихович
27
Модест
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
27
Модест
31
Фолланд
19
Караман
19
Караман
31
Фолланд
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Александер Штольц
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Альянц Арена
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