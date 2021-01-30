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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 30 января 2021
Бавария
30.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Хоффенхайм
32'
Д. Боатенг
43'
Т. Мюллер
57'
Р. Левандовски
63'
С. Гнабри
44'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Боатенг
87'
81'
Замена
М. Даббур
️️️️
И. Бебу
74'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Д. Самассеку
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Коман
74'
Замена
Д. Коста
️️️️
Т. Мюллер
74'
74'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
Д. Мусиала
️️️️
М. Рока
70'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
70'
ГОЛ! 4:1!
С. Гнабри
Пас отдал
К. Коман
63'
59'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
М. Гачинович
58'
Замена
К. Фогт
️️️️
К. Нуху
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
57'
Желтая карточка
М. Рока
53'
44'
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Бебу
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Р. Левандовски
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боатенг
Пас отдал
Й. Киммих
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Мелайро Богард
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
5
Алаба
28
Павар
21
Рока
6
Киммих
21
Коман
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
3-1-2-3-1
1
Бауманн
4
Пош
6
Нордтвейт
4
Нуху
18
Самассеку
13
Руди
24
Йон
9
Бебу
8
Гачинович
14
Баумгартнер
27
Крамарич
21
Рока
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Рока
17
Боатенг
25
Зюле
25
Зюле
17
Боатенг
13
Мюллер
11
Коста
11
Коста
13
Мюллер
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
4
Нуху
7
Фогт
7
Фогт
4
Нуху
8
Гачинович
3
Кадержабек
3
Кадержабек
8
Гачинович
18
Самассеку
27
Гриллич
27
Гриллич
18
Самассеку
14
Баумгартнер
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
14
Баумгартнер
9
Бебу
9
Даббур
9
Даббур
9
Бебу
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
14
Максимилиан Байер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
14
Максимилиан Байер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
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