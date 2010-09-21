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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 21 сентября 2010
Хоффенхайм
21.09.2010, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
1'
В. Ибишевич
63'
Т. Мюллер
90+1'
Д. ван Бюйтен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. ван Бюйтен
Желтая карточка
М. ван Боммел
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Замена
П. Млапа
️️️️
Д. Ба
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Ф. Рибери
Травма
Ф. Рибери
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
Замена
А. Ибертсбергер
️️️️
М. Комппер
Замена
И. Олич
️️️️
Т. Кроос
Замена
Д. Праньич
️️️️
Д. Контенто
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Т. Вайс
Желтая карточка
Т. Вайс
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
(К)
ВР
5
Марвин Комппер
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
19
Демба Ба
ЦП
13
Себастьян Руди
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
0
Тобиас Вайс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
(К)
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-1-3-2
34
Хаас
5
Комппер
4
Шимунич
25
Ворса
32
Бек
14
Густаво
23
Салихович
19
Ба
13
Руди
0
Вайс
11
Ибишевич
4-3-1-2
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
26
Контенто
8
Кроос
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
7
Рибери
13
Мюллер
11
Клозе
5
Комппер
26
Ибертсбергер
26
Ибертсбергер
5
Комппер
0
Вайс
7
Вукчевич
7
Вукчевич
0
Вайс
19
Ба
26
Млапа
26
Млапа
19
Ба
26
Контенто
32
Праньич
32
Праньич
26
Контенто
7
Рибери
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
7
Рибери
8
Кроос
40
Олич
40
Олич
8
Кроос
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
28
Принс Тагое
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 21:55 (прямая)
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