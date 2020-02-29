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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 29 февраля 2020
Хоффенхайм
29.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 6
Завершен
Бавария
2'
С. Гнабри
7'
Й. Киммих
15'
Д. Зиркзее
33'
Ф. Коутиньо
47'
Ф. Коутиньо
62'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
Замена
К. Акпогума
️️️️
Д. Самассеку
73'
63'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
А. Дэвис
62'
ГОЛ! 0:6!
Л. Горецка
Пас отдал
К. Толиссо
56'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Т. Мюллер
47'
ГОЛ! 0:5!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Т. Мюллер
46'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Д. Боатенг
Замена
А. Крамарич
️️️️
С. Цубер
46'
33'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Коутиньо
15'
ГОЛ! 0:3!
Д. Зиркзее
7'
ГОЛ! 0:2!
Й. Киммих
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
3-2-1-3-1
1
Бауманн
6
Нордтвейт
13
Руди
21
Хюбнер
18
Самассеку
27
Гриллич
7
Цубер
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
24
Сков
9
Бебу
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
11
Коутиньо
11
Зиркзее
13
Мюллер
18
Самассеку
25
Акпогума
25
Акпогума
18
Самассеку
7
Цубер
27
Крамарич
27
Крамарич
7
Цубер
19
Дэвис
21
Эрнандес
21
Эрнандес
19
Дэвис
13
Мюллер
27
Горецка
27
Горецка
13
Мюллер
17
Боатенг
8
Толиссо
8
Толиссо
17
Боатенг
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
Главный тренер
Алфред Схройдер
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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