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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 12 марта 2022
Хоффенхайм
12.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
32'
К. Баумгартнер
45+3'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Бавария
Замена
М. Даббур
️️️️
А. Крамарич
90'
+3
81'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Д. Мусиала
81'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
Замена
К. Акпогума
️️️️
П. Кадержабек
74'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
К. Баумгартнер
74'
Желтая карточка
С. Пош
66'
Замена
Д. Гайгер
️️️️
Д. Самассеку
61'
Замена
И. Бебу
️️️️
Ж. Рюттер
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
Желтая карточка
Ж. Рюттер
45'
+1
44'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Желтая карточка
Ф. Гриллич
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Д. Раум
32'
Желтая карточка
Д. Самассеку
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-1-2
1
Бауманн
22
Раум
4
Пош
7
Фогт
3
Кадержабек
6
Штиллер
27
Гриллич
18
Самассеку
14
Баумгартнер
10
Рюттер
27
Крамарич
3-1-3-3
1
Нойер
28
Павар
25
Зюле
21
Эрнандес
6
Киммих
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
7
Гнабри
3
Кадержабек
25
Акпогума
25
Акпогума
3
Кадержабек
18
Самассеку
18
Гайгер
18
Гайгер
18
Самассеку
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
10
Рюттер
9
Бебу
9
Бебу
10
Рюттер
27
Крамарич
9
Даббур
9
Даббур
27
Крамарич
10
Мусиала
20
Забитцер
20
Забитцер
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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