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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 16 мая 2009
Хоффенхайм
16.05.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Бавария
21'
Д. Ба
29'
К. Эдуардо
17'
Ф. Рибери
45+1'
Л. Тони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
Желтая карточка
С. Салихович
Замена
Т. Боровски
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Терраццино
️️️️
К. Эдуардо
Замена
М. Клозе
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
З. Роберто
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
Ф. Лам
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Фабрисио
️️️️
А. Ибертсбергер
Замена
️️️️
К. Янкер
+1
ГОЛ! 2:2!
Л. Тони
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 2:1!
К. Эдуардо
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Марвин Комппер
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
26
Андреас Ибертсбергер
ПЗ
19
Демба Ба
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ПП
18
Веллингтон
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
22
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Лусио
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
7
Франк Рибери
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Бубакар Саного
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
30
Массимо Оддо
ПЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
3-1-3-3
26
Хильдебранд
5
Комппер
25
Ворса
26
Ибертсбергер
14
Густаво
19
Ба
0
Вайс
23
Салихович
22
Эдуардо
7
Обаси Огбуке
18
Веллингтон
4-4-2
22
Бутт
2
Лусио
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
21
Лам
7
Рибери
7
Соса
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
10
Подольски
18
Тони
26
Ибертсбергер
4
Фабрисио
4
Фабрисио
26
Ибертсбергер
16
Янкер
16
Янкер
22
Эдуардо
33
Терраццино
33
Терраццино
22
Эдуардо
31
Швайнштайгер
6
Боровски
6
Боровски
31
Швайнштайгер
7
Соса
12
Зе Роберто
12
Зе Роберто
7
Соса
10
Подольски
11
Клозе
11
Клозе
10
Подольски
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
34
Даниель Хаас
ВР
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Бубакар Саного
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Томас Крафт
ВР
30
Массимо Оддо
ПЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Бубакар Саного
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
30
Массимо Оддо
ПЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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