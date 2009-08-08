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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 08 августа 2009
Хоффенхайм
08.08.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
44'
Ч. Обаси Огбуке
26'
И. Олич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
+1
Желтая карточка
Т. Мюллер
Замена
М. Терраццино
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
А. Тимощук
️️️️
М. ван Боммел
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Баумйоханн
Замена
Майкосуэл
️️️️
В. Ибишевич
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Т. Вайс
ГОЛ! 1:1!
Ч. Обаси Огбуке
Пас отдал
В. Ибишевич
ГОЛ! 0:1!
И. Олич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Веллингтон
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-2-3-2
26
Хильдебранд
5
Комппер
32
Бек
4
Шимунич
26
Ибертсбергер
25
Ворса
0
Вайс
22
Эдуардо
23
Салихович
7
Обаси Огбуке
11
Ибишевич
4-4-2
1
Ренсинг
21
Лам
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
32
Праньич
34
Алтынтоп
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
5
Баумйоханн
27
Гомес
40
Олич
0
Вайс
7
Вукчевич
7
Вукчевич
0
Вайс
11
Ибишевич
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
33
Терраццино
33
Терраццино
7
Обаси Огбуке
31
Швайнштайгер
28
Брафхайд
28
Брафхайд
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
44
Тимощук
44
Тимощук
6
ван Боммел
5
Баумйоханн
13
Мюллер
13
Мюллер
5
Баумйоханн
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
18
Веллингтон
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
18
Веллингтон
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
33
Брено
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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