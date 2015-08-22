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Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 22 августа 2015
Хоффенхайм
22.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
1'
К. Фолланд
40'
Т. Мюллер
90'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
Замена
Ф. Окс
️️️️
Ф. Шер
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Коста
Желтая карточка
Ю. Полански
89'
84'
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
К. Чжин-Су
77'
76'
Желтая карточка
Т. Мюллер
Пенальти не реализован!
Ю. Полански
74'
72'
Вторая желтая
Д. Боатенг
71'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
М. Ут
️️️️
К. Кураньи
69'
67'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Ф. Лам
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Шмид
64'
Желтая карточка
П. Швеглер
63'
58'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Роббен
40'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
37'
Замена
Рафинья
️️️️
М. Бенатиа
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
3-2-3-2
1
Бауманн
5
Шер
22
Ким Чжин-Су
25
Зюле
7
Шмид
3
Кадержабек
7
Цубер
8
Полански
27
Швеглер
31
Фолланд
22
Кураньи
4-3-2-1
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
5
Алаба
4
Бенатиа
10
Роббен
23
Видаль
3
Алонсо
27
Гетце
11
Коста
13
Мюллер
7
Шмид
13
Руди
13
Руди
7
Шмид
5
Шер
20
Окс
20
Окс
5
Шер
22
Кураньи
13
Ут
13
Ут
22
Кураньи
4
Бенатиа
13
Рафинья
13
Рафинья
4
Бенатиа
10
Роббен
6
Алькантара
6
Алькантара
10
Роббен
21
Лам
9
Левандовски
9
Левандовски
21
Лам
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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