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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 18 января 2019
Хоффенхайм
18.01.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
59'
Н. Шульц
34'
Л. Горецка
45+1'
Л. Горецка
87'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
90'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Х. Мартинес
87'
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
84'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
А. Салаи
️️️️
Жоэлинтон
79'
78'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Т. Алькантара
73'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
68'
Желтая карточка
Й. Киммих
Желтая карточка
С. Пош
64'
ГОЛ! 1:2!
Н. Шульц
Пас отдал
Л. Биттенкурт
59'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
57'
Замена
Д. Гайгер
️️️️
К. Фогт
56'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Демирбай
56'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Л. Горецка
Пас отдал
Д. Алаба
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Желтая карточка
К. Фогт
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
3-2-1-2-2
1
Бауманн
5
Пош
7
Фогт
21
Хюбнер
14
Шульц
3
Кадержабек
26
Демирбай
32
Биттенкурт
7
Жоэлинтон
27
Крамарич
19
Бельфодиль
3-2-2-1-2
1
Нойер
15
Хуммельс
5
Алаба
25
Зюле
6
Киммих
88
Мартинес
6
Алькантара
27
Горецка
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
26
Демирбай
27
Гриллич
27
Гриллич
26
Демирбай
7
Фогт
18
Гайгер
18
Гайгер
7
Фогт
7
Жоэлинтон
11
Салаи
11
Салаи
7
Жоэлинтон
88
Мартинес
17
Боатенг
17
Боатенг
88
Мартинес
6
Алькантара
23
Родригес
23
Родригес
6
Алькантара
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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