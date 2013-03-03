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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 03 марта 2013
Хоффенхайм
03.03.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
38'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
Желтая карточка
Э. Дердийок
82'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Шрёк
76'
75'
Замена
М. Манджукич
️️️️
М. Гомес
Замена
Хоселу
️️️️
К. Фолланд
70'
Желтая карточка
Ш. Шрёк
69'
64'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Д. Шакири
Желтая карточка
Д. Уильямс
54'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Т. Усами
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
13'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Эурелью Гомес
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Пелле Йенсен
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
3-5-2
1
Гомес
19
Абрахам
23
Вестергор
10
Шрёк
33
Усами
19
Уильямс
0
Вайс
19
Джонсон
2
Окс
9
Де Камарго
31
Фолланд
4-1-2-1-2
22
Штарке
21
Лам
4
Данте
5
Алаба
17
Боатенг
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
7
Рибери
10
Шакири
27
Гомес
13
Мюллер
31
Фолланд
13
Хоселу
13
Хоселу
31
Фолланд
33
Усами
9
Фирмино
9
Фирмино
33
Усами
10
Шрёк
9
Дердийок
9
Дердийок
10
Шрёк
10
Шакири
14
Густаво
14
Густаво
10
Шакири
27
Гомес
9
Манджукич
9
Манджукич
27
Гомес
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
5
Пелле Йенсен
ЦЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
5
Пелле Йенсен
ЦЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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