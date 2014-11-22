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Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 22 ноября 2014
Бавария
22.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Хоффенхайм
23'
М. Гетце
40'
Р. Левандовски
82'
А. Роббен
87'
С. Роде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
90'
Красная карточка
А. Салаи
Желтая карточка
Х. Алонсо
88'
ГОЛ! 4:0!
С. Роде
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
87'
86'
Замена
К. Чжин-Су
️️️️
Т. Эльюнусси
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Пас отдал
Р. Левандовски
82'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
М. Гетце
77'
Замена
Данте
️️️️
Д. Боатенг
73'
71'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Фолланд
70'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
Замена
С. Роде
️️️️
Т. Мюллер
59'
53'
Желтая карточка
К. Фолланд
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Роббен
40'
Желтая карточка
Д. Боатенг
31'
28'
Желтая карточка
П. Швеглер
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
Х. Алонсо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
38
Кай Хердлинг
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
24
Бернат
17
Боатенг
13
Рафинья
4
Бенатиа
7
Рибери
3
Алонсо
10
Роббен
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
25
Зюле
4
Бичакчич
5
Штробль
27
Швеглер
13
Руди
18
Эльюнусси
9
Фирмино
27
Модест
31
Фолланд
17
Боатенг
4
Данте
4
Данте
17
Боатенг
13
Мюллер
17
Роде
17
Роде
13
Мюллер
27
Гетце
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
27
Гетце
18
Эльюнусси
22
Ким Чжин-Су
22
Ким Чжин-Су
18
Эльюнусси
31
Фолланд
11
Салаи
11
Салаи
31
Фолланд
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
25
Леопольд Цингерле
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Альянц Арена
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