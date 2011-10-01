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Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 01 октября 2011
Хоффенхайм
01.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
Замена
С. Шипплок
️️️️
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
Н. Мусона
Желтая карточка
Т. Кроос
Замена
Л. Густаво
️️️️
Д. ван Бюйтен
Замена
Н. Мусона
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Д. Уильямс
Желтая карточка
Ф. Лам
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Д. Алаба
️️️️
М. Гомес
Замена
А. Роббен
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
А. Тимощук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
(К)
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
ЛВ
19
Даниэль Уильямс
ОП
13
Себастьян Руди
ОП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ПВ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-2-2-2
22
Штарке
32
Бек
25
Ворса
5
Комппер
28
Брафхайд
19
Уильямс
13
Руди
10
Сигурдссон
7
Обаси Огбуке
9
Фирмино
8
Бабел
4-2-1-1-2
1
Нойер
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
17
Боатенг
21
Лам
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
9
Фирмино
17
Мусона
17
Мусона
9
Фирмино
19
Уильямс
13
Кайзер
13
Кайзер
19
Уильямс
10
Сигурдссон
22
Шипплок
22
Шипплок
10
Сигурдссон
27
Гомес
5
Алаба
5
Алаба
27
Гомес
5
ван Бюйтен
14
Густаво
14
Густаво
5
ван Бюйтен
7
Рибери
10
Роббен
10
Роббен
7
Рибери
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 17:25 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 17:25 (вторник, 4 октября)
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