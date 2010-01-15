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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 15 января 2010
Бавария
15.01.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
35'
М. Демичелис
86'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
Замена
А. Тимощук
️️️️
М. ван Боммел
Замена
М. Терраццино
️️️️
Д. Ба
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Пас отдал
М. ван Боммел
Желтая карточка
Й. Шимунич
Замена
Д. Праньич
️️️️
Т. Мюллер
Замена
К. Айхнер
️️️️
Ф. Сукулини
Замена
М. Клозе
️️️️
И. Олич
Желтая карточка
С. Салихович
Замена
А. Людвиг
️️️️
Б. Вукчевич
Желтая карточка
Б. Вукчевич
ГОЛ! 1:0!
М. Демичелис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
6
Марк ван Боммел
(К)
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
4
Франко Сукулини
ОП
7
Борис Вукчевич
ЦП
23
Сеяд Салихович
(К)
ЦП
70
Майкосуэл
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Андреас Людвиг
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
4-1-2-3
22
Бутт
28
Бадштубер
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
21
Лам
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
10
Роббен
13
Мюллер
27
Гомес
40
Олич
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
32
Бек
5
Комппер
4
Шимунич
26
Ибертсбергер
4
Сукулини
7
Вукчевич
23
Салихович
70
Майкосуэл
19
Ба
11
Ибишевич
13
Мюллер
32
Праньич
32
Праньич
13
Мюллер
6
ван Боммел
44
Тимощук
44
Тимощук
6
ван Боммел
40
Олич
11
Клозе
11
Клозе
40
Олич
4
Сукулини
4
Айхнер
4
Айхнер
4
Сукулини
7
Вукчевич
11
Людвиг
11
Людвиг
7
Вукчевич
19
Ба
33
Терраццино
33
Терраццино
19
Ба
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
1
Михаэль Ренсинг
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
34
Даниель Хаас
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
60000 из 71437 зрителей (83%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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