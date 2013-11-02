Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 02 ноября 2013
Хоффенхайм
02.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
34'
Н. Зюле
39'
М. Манджукич
75'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
Замена
Я. Вестергор
️️️️
С. Руди
87'
Желтая карточка
С. Руди
85'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
81'
79'
Замена
Рафинья
️️️️
М. Гетце
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
К. Хердлинг
78'
75'
ГОЛ! 1:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
64'
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Манджукич
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
Д. Абрахам
38'
ГОЛ! 1:0!
Н. Зюле
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
3-1-3-3
1
Кастелс
32
Бек
25
Зюле
19
Абрахам
5
Штробль
38
Хердлинг
13
Руди
23
Салихович
27
Модест
31
Фолланд
9
Фирмино
4-1-2-1-2
1
Нойер
21
Лам
4
Данте
5
Алаба
17
Боатенг
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
7
Рибери
27
Гетце
13
Мюллер
9
Манджукич
13
Руди
23
Вестергор
23
Вестергор
13
Руди
38
Хердлинг
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
38
Хердлинг
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
27
Гетце
13
Рафинья
13
Рафинья
27
Гетце
9
Манджукич
8
Кроос
8
Кроос
9
Манджукич
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
10
Бруно Назарио
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
10
Бруно Назарио
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Бавария
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+