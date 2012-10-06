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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 06 октября 2012
Бавария
06.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
19'
Ф. Рибери
47'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Рибери
88'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Х. Мартинес
86'
73'
Замена
Ш. Шрёк
️️️️
П. Окс
65'
Желтая карточка
Р. Фирмино
63'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Т. Усами
62'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Хоселу
59'
Желтая карточка
А. Бек
55'
Желтая карточка
Д. Уильямс
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Кроос
47'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Мюллер
26'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Мюллер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
13
Хоселу
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
17
Боатенг
28
Бадштубер
4
Данте
21
Лам
88
Мартинес
7
Рибери
31
Швайнштайгер
8
Кроос
9
Манджукич
13
Мюллер
3-5-2
1
Кастелс
5
Комппер
32
Бек
15
Дельпьер
2
Окс
19
Уильямс
13
Руди
19
Джонсон
33
Усами
9
Фирмино
13
Хоселу
7
Рибери
13
Рафинья
13
Рафинья
7
Рибери
88
Мартинес
14
Густаво
14
Густаво
88
Мартинес
13
Мюллер
10
Шакири
10
Шакири
13
Мюллер
2
Окс
10
Шрёк
10
Шрёк
2
Окс
33
Усами
31
Фолланд
31
Фолланд
33
Усами
13
Хоселу
9
Дердийок
9
Дердийок
13
Хоселу
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Альянц Арена
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