Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 12 января 2024
Бавария
12.01.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Хоффенхайм
18'
Д. Мусиала
70'
Д. Мусиала
90'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Хоффенхайм
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Горецка
90'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Мусиала
87'
84'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
М. Байер
79'
Замена
И. Бебу
️️️️
В. Вегхорст
79'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
А. Крамарич
79'
Замена
Р. Сков
️️️️
М. Бюлтер
Замена
Л. Горецка
️️️️
Р. Геррейру
77'
74'
Вторая желтая
Г. Премель
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
73'
Замена
К. Коман
️️️️
Т. Мюллер
73'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Л. Сане
70'
42'
Желтая карточка
Г. Премель
ГОЛ! 1:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Л. Сане
18'
16'
Желтая карточка
А. Сташ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К)
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
14
Ловро Звонарек
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
4-1-1-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
13
Мюллер
3-2-1-1-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
5
Кабак
34
Н'Соки
18
Сташ
27
Гриллич
21
Премель
30
Бюлтер
27
Крамарич
14
Байер
9
Вегхорст
22
Геррейру
27
Горецка
27
Горецка
22
Геррейру
13
Мюллер
21
Коман
21
Коман
13
Мюллер
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
27
Крамарич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Крамарич
14
Байер
22
Бекер
22
Бекер
14
Байер
30
Бюлтер
24
Сков
24
Сков
30
Бюлтер
9
Вегхорст
9
Бебу
9
Бебу
9
Вегхорст
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
14
Ловро Звонарек
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
14
Ловро Звонарек
ЦП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
1
2
Всего ударов по воротам
27
11
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
8
6
Офсайды
2
0
Количество передач
647
403
Сейвы
4
8
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
2.48
1.08
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Бавария
Хоффенхайм
Трижды терявший сознание Мусиала получил серьезную травму
18:33
1
Экс-супруга Нойера: «Измена беременной женщине – это совершенно иной уровень подлости»
14:30
11
Бундеслига: шансы «Гамбурга» и «Баварии» на победу в матче 11-го тура
10:16
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Трижды терявший сознание Мусиала получил серьезную травму
18:33
1
Экс-супруга Нойера: «Измена беременной женщине – это совершенно иной уровень подлости»
14:30
11
Бундеслига: шансы «Гамбурга» и «Баварии» на победу в матче 11-го тура
10:16
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Игрок «Баварии» раскритиковал свой клуб из-за ситуации с Мусиалой
Вчера, 11:59
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+