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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 05 октября 2019
Бавария
05.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
73'
Р. Левандовски
54'
С. Адамян
79'
С. Адамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
Желтая карточка
И. Перишич
90'
+5
82'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
С. Адамян
79'
ГОЛ! 1:2!
С. Адамян
Пас отдал
Р. Сков
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
73'
67'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Ф. Гриллич
62'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
П. Кадержабек
Замена
Т. Мюллер
️️️️
К. Толиссо
60'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Коман
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
С. Адамян
Пас отдал
Д. Гайгер
Желтая карточка
Т. Алькантара
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
25
Зюле
17
Боатенг
28
Павар
6
Киммих
6
Алькантара
8
Толиссо
21
Коман
11
Коутиньо
7
Гнабри
9
Левандовски
4-1-2-2-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
25
Акпогума
4
Пош
27
Гриллич
13
Руди
18
Гайгер
24
Сков
9
Бебу
22
Адамян
21
Коман
5
Перишич
5
Перишич
21
Коман
8
Толиссо
13
Мюллер
13
Мюллер
8
Толиссо
3
Кадержабек
3
Стафилидис
3
Стафилидис
3
Кадержабек
22
Адамян
4
Бичакчич
4
Бичакчич
22
Адамян
27
Гриллич
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
27
Гриллич
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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