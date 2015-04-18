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Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 18 апреля 2015
Хоффенхайм
18.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
38'
С. Роде
90+3'
А. Бек (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Бек
89'
Замена
К. Писарро
️️️️
Р. Левандовски
Замена
С. Шипплок
️️️️
Д. Тольян
85'
Желтая карточка
К. Фолланд
70'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Модест
69'
Замена
С. Цубер
️️️️
Ю. Полански
69'
Желтая карточка
А. Бек
68'
66'
Желтая карточка
Рафинья
57'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Гаудино
46'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Х. Бернат
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Роде
Пас отдал
Р. Левандовски
24'
Желтая карточка
Данте
21'
Желтая карточка
Т. Мюллер
Желтая карточка
С. Руди
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
4
Бичакчич
22
Тольян
5
Штробль
13
Руди
27
Швеглер
8
Полански
9
Фирмино
27
Модест
31
Фолланд
3-2-2-1-2
1
Нойер
28
Бадштубер
13
Рафинья
4
Данте
8
Вайзер
24
Бернат
10
Гаудино
17
Роде
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
8
Полански
7
Цубер
7
Цубер
8
Полански
22
Тольян
22
Шипплок
22
Шипплок
22
Тольян
27
Модест
11
Салаи
11
Салаи
27
Модест
24
Бернат
17
Боатенг
17
Боатенг
24
Бернат
10
Гаудино
6
Алькантара
6
Алькантара
10
Гаудино
9
Левандовски
14
Писарро
14
Писарро
9
Левандовски
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
18
Курт Зинан
ЦФ
25
Пепе Рейна
ВР
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Остались в запасе
18
Курт Зинан
ЦФ
25
Пепе Рейна
ВР
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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