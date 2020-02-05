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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 05 февраля 2020
Бавария
05.02.2020, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
4 : 3
Завершен
Хоффенхайм
13'
Б. Хюбнер (АГ)
20'
Т. Мюллер
36'
Р. Левандовски
80'
Р. Левандовски
8'
Д. Боатенг (АГ)
82'
М. Даббур
90+2'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Хоффенхайм
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
М. Даббур
Желтая карточка
Д. Алаба
84'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Д. Боатенг
83'
82'
ГОЛ! 4:2!
М. Даббур
Пас отдал
С. Цубер
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Т. Мюллер
81'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Р. Левандовски
81'
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
80'
71'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Я. Брун-Ларсен
61'
Замена
М. Даббур
️️️️
И. Бебу
Желтая карточка
Б. Павар
55'
Желтая карточка
К. Толиссо
40'
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
36'
31'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Алаба
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Хюбнер
13'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Хоффенхайм
21
Михаэль Эссер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
5
Алаба
17
Боатенг
28
Павар
6
Киммих
8
Толиссо
11
Коутиньо
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
4-1-2-2-1
20
Пентке
3
Кадержабек
25
Акпогума
21
Хюбнер
6
Нордтвейт
27
Гриллич
13
Руди
7
Цубер
9
Бебу
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
17
Боатенг
20
Одриосола
20
Одриосола
17
Боатенг
9
Левандовски
27
Кюизанс
27
Кюизанс
9
Левандовски
13
Мюллер
11
Зиркзее
11
Зиркзее
13
Мюллер
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
9
Бебу
9
Даббур
9
Даббур
9
Бебу
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
24
Роберт Сков
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
24
Роберт Сков
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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