18 сентября на «Открытие Банк Арене» пройдет матч 4 тура FONBET Кубка России, в котором «Спартак» примет «Ростов». Хозяева подойдут к встрече в статусе фаворита: москвичи стабильно показывают результативный футбол и демонстрируют уверенную игру на обоих фронтах. Для гостей же предстоящая встреча станет возможностью прервать серию неудач в Кубке России.

«Спартак»

Красно-белые в последних матчах демонстрируют отличную форму. Команда забила 15 голов в пяти встречах, что составляет впечатляющий показатель в среднем 3.00 мяча за игру. Защитная линия также выглядит уверенно: всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. В Кубке России «Спартак» разгромил «Пари НН» со счетом 4:0 и продлил серию матчей с голами до семи подряд. Клуб сохраняет стабильность, не проигрывая в шести последних встречах.

«Ростов»

Ростовчане находятся в менее выгодной позиции. Серия поражений в Кубке России тянется уже четыре матча подряд. В атаке команда выглядит умеренно – 6 голов за последние пять встреч, однако оборона нестабильна: 8 пропущенных за тот же период. На выезде в Кубке России «Ростов» не может победить на протяжении семи матчей подряд, что явно снижает шансы на успех в Москве. При этом команда забивает в четырех последних встречах, но ошибки в защите сводят усилия на нет.

Факты о командах

«Спартак»

В среднем: 3.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 4 из 5 последних матчей

Забивает в 10 последних встречах

В Кубке России – 4:0 над «Пари НН»

«Ростов»

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Четыре поражения подряд в Кубке России

Не выигрывает на выезде в турнире 7 матчей

Забивает в 4 последних встречах

Прогноз на матч «Спартак» – «Ростов»

«Спартак» демонстрирует более стабильный и мощный футбол, особенно в атаке. При поддержке домашних трибун красно-белые способны навязать высокий темп и воспользоваться слабостями обороны соперника. «Ростов» имеет шансы отличиться за счет атакующей активности, но вероятность того, что москвичи вновь возьмут верх, значительно выше.

