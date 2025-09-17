Введите ваш ник на сайте
«Спартак» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 18 сентября 2025 с коэффициентом 1.60

17 сентября 2025 9:40
Спартак - Ростов
18 сент. 2025, четверг 20:45 | Россия. Кубок, группа C, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Спартака»
Сделать ставку

18 сентября на «Открытие Банк Арене» пройдет матч 4 тура FONBET Кубка России, в котором «Спартак» примет «Ростов». Хозяева подойдут к встрече в статусе фаворита: москвичи стабильно показывают результативный футбол и демонстрируют уверенную игру на обоих фронтах. Для гостей же предстоящая встреча станет возможностью прервать серию неудач в Кубке России.

«Спартак»

Красно-белые в последних матчах демонстрируют отличную форму. Команда забила 15 голов в пяти встречах, что составляет впечатляющий показатель в среднем 3.00 мяча за игру. Защитная линия также выглядит уверенно: всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. В Кубке России «Спартак» разгромил «Пари НН» со счетом 4:0 и продлил серию матчей с голами до семи подряд. Клуб сохраняет стабильность, не проигрывая в шести последних встречах.

«Ростов»

Ростовчане находятся в менее выгодной позиции. Серия поражений в Кубке России тянется уже четыре матча подряд. В атаке команда выглядит умеренно – 6 голов за последние пять встреч, однако оборона нестабильна: 8 пропущенных за тот же период. На выезде в Кубке России «Ростов» не может победить на протяжении семи матчей подряд, что явно снижает шансы на успех в Москве. При этом команда забивает в четырех последних встречах, но ошибки в защите сводят усилия на нет.

Факты о командах

«Спартак»

  • В среднем: 3.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 4 из 5 последних матчей
  • Забивает в 10 последних встречах
  • В Кубке России – 4:0 над «Пари НН»

«Ростов»

  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Четыре поражения подряд в Кубке России
  • Не выигрывает на выезде в турнире 7 матчей
  • Забивает в 4 последних встречах

Личные встречи
53% (39)
19% (14)
27% (20)
123
Забитых мячей
86
1.68
В среднем за матч
1.18
5:3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Кубок, 1 тур
Ростов
0 : 2
30.07.2025
Спартак
Россия. Кубок, Финал (Путь регионов)
Спартак
1 : 2
15.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
0 : 3
06.04.2025
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Ростов
2 : 1
27.11.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Спартак
0 : 1
05.11.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
3 : 0
05.10.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 5
21.04.2024
Спартак
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Спартак
0 : 3
07.02.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
2 : 1
12.11.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
1 : 1
29.04.2023
Ростов
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Ростов
0 : 0
02.02.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
4 : 2
11.09.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
3 : 2
24.04.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1 : 1
30.10.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2 : 3
04.04.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0 : 1
31.10.2020
Ростов
Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур
Спартак
2 : 1
01.02.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 4
08.12.2019
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Спартак
2 : 1
31.10.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
2 : 2
20.07.2019
Спартак
Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур
Ростов
2 : 0
26.06.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
2 : 1
14.04.2019
Спартак
Кубок «Матч Премьер»,
Спартак
2 : 1
21.01.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
0 : 1
30.09.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2 : 0
05.05.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2 : 2
28.10.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
3 : 0
22.04.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1 : 0
15.10.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
2 : 0
02.04.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 0
13.09.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
2 : 1
13.04.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
1 : 1
04.12.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ростов
0 : 1
08.12.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Спартак
2 : 0
26.10.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ростов
1 : 0
06.04.2013
Спартак
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
0 : 0
30.10.2012
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак
3 : 1
23.09.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
3 : 2
26.06.2011
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
4 : 0
14.03.2011
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Спартак
2 : 1
30.10.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1 : 0
09.07.2010
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
5 : 1
01.11.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0 : 1
11.07.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
03.11.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 3
01.07.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
3 : 4
18.11.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
5 : 2
05.08.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
2 : 0
07.08.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
0 : 1
10.04.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
1 : 0
28.07.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3 : 1
19.05.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
1 : 0
20.07.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
3 : 2
23.06.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 1
21.09.2002
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
0 : 0
08.03.2002
Ростов
Чемпионат России, 19 тур
Спартак
5 : 1
27.07.2001
Ростов
Чемпионат России, 5 тур
Ростов
0 : 1
14.04.2001
Спартак
Чемпионат России, 29 тур
Спартак
1 : 0
02.11.2000
Ростов
Чемпионат России, 15 тур
Ростов
2 : 3
27.06.2000
Спартак
Чемпионат России, 22 тур
Ростов
0 : 3
29.08.1999
Спартак
Чемпионат России, 8 тур
Спартак
1 : 0
22.05.1999
Ростов
Чемпионат России, 25 тур
Спартак
1 : 1
20.09.1998
Ростов
Чемпионат России, 10 тур
Ростов
3 : 3
03.06.1998
Спартак
Чемпионат России, 28 тур
Ростов
3 : 5
20.09.1997
Спартак
Чемпионат России, 11 тур
Спартак
2 : 0
24.05.1997
Ростов
Чемпионат России, 33 тур
Спартак
1 : 1
25.10.1996
Ростов
Чемпионат России, 16 тур
Ростов
2 : 4
10.07.1996
Спартак
Чемпионат России, 24 тур
Спартак
2 : 0
09.09.1995
Ростов
Чемпионат России, 7 тур
Ростов
1 : 1
20.05.1995
Спартак
Чемпионат России, 35 тур
Спартак
3 : 0
07.11.1993
Ростов
Чемпионат России, 1 тур
Ростов
2 : 0
08.03.1993
Спартак
Чемпионат России. Первый этап, 14 тур
Ростов
0 : 0
12.07.1992
Спартак
Чемпионат России. Первый этап, 6 тур
Спартак
2 : 0
25.04.1992
Ростов
Показать все

Прогноз на матч «Спартак» – «Ростов»

«Спартак» демонстрирует более стабильный и мощный футбол, особенно в атаке. При поддержке домашних трибун красно-белые способны навязать высокий темп и воспользоваться слабостями обороны соперника. «Ростов» имеет шансы отличиться за счет атакующей активности, но вероятность того, что москвичи вновь возьмут верх, значительно выше.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спартака» – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 голов – коэффициент 1.90

1.60
Победа «Спартака»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. Кубок Ростов Спартак
Рекомендуем
  • Читайте нас: 