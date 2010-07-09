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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 09 июля 2010
Ростов
09.07.2010, пятница, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
13'
А. Кульчий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак
Желтая карточка
А. Амельченко
+2
Желтая карточка
А. Шешуков
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Адамов
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Замена
А. Козлов
️️️️
Ибсон
Замена
А. Прошин
️️️️
А. Кульчий
Вторая желтая
А. Гацкан
Замена
К. Майдана
️️️️
Джано
Замена
А. Хагуш
️️️️
Д. Акимов
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Алекс
️️️️
Веллитон
+2
Желтая карточка
М. Сухи
ГОЛ! 1:0!
А. Кульчий
Пас отдал
И. Лебеденко
13'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Александр Черкес
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ПЗ
15
Иван Живанович
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
21
Роман Адамов
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
7
Александр Шешуков
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЛП
80
Ибсон
ЦП
10
Иван Саенко
ЦП
7
Джано
ПП
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ростов
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Алексей Сугак
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
12
Алекс
АП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
4-4-2
1
Амельченко
33
Анджелкович
4
Окоронкво
8
Черкес
5
Валикаев
15
Живанович
24
Кульчий
8
Гацкан
21
Адамов
10
Лебеденко
98
Акимов
4-4-2
35
Джанаев
17
Сухи
18
Паршивлюк
30
Кудряшов
7
Шешуков
7
Джано
80
Ибсон
10
Саенко
25
Йиранек
39
Ари
11
Веллитон
24
Кульчий
77
Прошин
77
Прошин
24
Кульчий
98
Акимов
14
Хагуш
14
Хагуш
98
Акимов
21
Адамов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Адамов
7
Джано
8
Майдана
8
Майдана
7
Джано
11
Веллитон
12
Алекс
12
Алекс
11
Веллитон
80
Ибсон
7
Козлов
7
Козлов
80
Ибсон
Остались в запасе
Ростов
Спартак
8
Алексей Сугак
ЦФ
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
Главный тренер
Олег Протасов
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
8
Алексей Сугак
ЦФ
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Спартак
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
А. Малородов (Саратов)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш футбол" - 20:45 (прямая трансляция), "Россия-2" - 20:20 (прямая трансляция)
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