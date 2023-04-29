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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 29 апреля 2023
Спартак
29.04.2023, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
90+4'
А. Соболев
80'
А. Селява
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Ростов
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
Пас отдал
А. Зиньковский
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Миронов
89'
Желтая карточка
Д. Глебов
87'
Замена
Д. Прохин
️️️️
С. Мельников
87'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
Замена
Ш. Николсон
️️️️
К. Промес
85'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Р. Зобнин
84'
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Селява
Пас отдал
Н. Комличенко
77'
Желтая карточка
В. Мелехин
76'
Замена
А. Селява
️️️️
И. Комаров
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Д. Денисов
76'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
М. Игнатов
70'
62'
Замена
С. Мельников
️️️️
Р. Тугарев
Замена
П. Маслов
️️️️
Г. Джикия
46'
45'
+3
Желтая карточка
А. Лангович
Желтая карточка
А. Соболев
33'
Желтая карточка
Р. Литвинов
27'
18'
Замена
Д. Уткин
️️️️
К. Щетинин
12'
Травма
К. Щетинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Шамар Николсон
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
94
Марат Ковальков
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-3-1-2-1
57
Селихов
4
Дуарте
14
Джикия
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
15
Тавареш
47
Зобнин
10
Промес
8
Игнатов
7
Соболев
4-1-2-2-1
30
Песьяков
87
Лангович
4
Мелехин
55
Осипенко
45
Сильянов
15
Глебов
10
Щетинин
8
Миронов
10
Комаров
8
Тугарев
27
Комличенко
14
Джикия
39
Маслов
39
Маслов
14
Джикия
8
Игнатов
25
Пруцев
25
Пруцев
8
Игнатов
97
Денисов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
97
Денисов
10
Промес
11
Николсон
11
Николсон
10
Промес
47
Зобнин
17
Кейта
17
Кейта
47
Зобнин
Мельников
27
Прохин
27
Прохин
Мельников
10
Комаров
8
Селява
8
Селява
10
Комаров
10
Щетинин
47
Уткин
47
Уткин
10
Щетинин
8
Тугарев
21
Мельников
21
Мельников
8
Тугарев
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Спартак
Ростов
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
94
Марат Ковальков
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
94
Марат Ковальков
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Егор Болховитин
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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