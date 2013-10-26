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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 26 октября 2013
Спартак
26.10.2013, суббота, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
15'
Ю. Мовсисян (П)
75'
Т. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
Желтая карточка
Кариока
87'
82'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Шешуков
81'
Замена
Н. Николич
️️️️
Б. Су Ю
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Д. Глушаков
78'
ГОЛ! 2:0!
Т. Коста
Пас отдал
Д. Комбаров
75'
Замена
Л. Барриос
️️️️
Ю. Мовсисян
71'
Замена
Кариока
️️️️
К. Чельстрем
63'
45'
+2
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
Желтая карточка
А. Озбилиз
45'
+2
Желтая карточка
Д. Комбаров
36'
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
32'
Желтая карточка
Д. Глушаков
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Мовсисян
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
8
Тино Коста
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
86
Бен Су Ю
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Комбаров
34
Макеев
30
Карлос
18
Паршивлюк
8
Коста
4
Чельстрем
88
Глушаков
14
Хурадо
23
Озбилиз
14
Мовсисян
4-2-3-1
1
Плетикоса
43
Логашов
15
Баштуш
0
Дьяков
19
Милич
8
Гацкан
7
Шешуков
2
Калачев
8
Канга
86
Ю
7
Полоз
4
Чельстрем
5
Кариока
5
Кариока
4
Чельстрем
88
Глушаков
46
МакГиди
46
МакГиди
88
Глушаков
14
Мовсисян
10
Барриос
10
Барриос
14
Мовсисян
86
Ю
23
Николич
23
Николич
86
Ю
7
Шешуков
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
7
Шешуков
Остались в запасе
Спартак
Ростов
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Спартак - Ростов
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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