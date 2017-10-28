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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 28 октября 2017
Ростов
28.10.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
20'
А. Ионов
87'
М. Вилюш
31'
Фернандо
34'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак
Замена
И. Киреев
️️️️
А. Ионов
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Вилюш
Пас отдал
Ж. Маер
87'
Желтая карточка
А. Бухаров
76'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
В. Устинов
75'
65'
Желтая карточка
С. Таски
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Думбия
63'
46'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Л. Адриано
34'
ГОЛ! 1:2!
Д. Глушаков
Пас отдал
Л. Адриано
31'
ГОЛ! 1:1!
Фернандо
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Пас отдал
А. Бухаров
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
19
Виталий Устинов
ЛАЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
37
Жан Маер
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
77
Зелимхан Бакаев
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Спартак
81
Юрий Щербаков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
15
Ингасон
16
Вилюш
34
Макеев
19
Устинов
8
Гацкан
18
Паршивлюк
37
Маер
7
Думбия
11
Ионов
11
Бухаров
4-1-1-3-1
57
Селихов
33
Петкович
35
Таски
14
Джикия
23
Комбаров
20
Фернандо
88
Глушаков
77
Бакаев
71
Попов
10
Промес
4
Адриано
11
Ионов
88
Киреев
88
Киреев
11
Ионов
7
Думбия
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Думбия
19
Устинов
14
Шомуродов
14
Шомуродов
19
Устинов
4
Адриано
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
4
Адриано
Остались в запасе
Ростов
Спартак
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
15
Николай Рассказов
ПВ
81
Юрий Щербаков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
81
Юрий Щербаков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Ростов - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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