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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 11 июля 2009
Ростов
11.07.2009, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
71'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак
Замена
И. Дедура
️️️️
Е. Макеев
Желтая карточка
Б. Петрович
Замена
М. Ахметович
️️️️
И. Лебеденко
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 0:1!
Веллитон
Пас отдал
С. Ковальчук
Желтая карточка
И. Лебеденко
Замена
Б. Петрович
️️️️
Е. Чо Хонг
+2
Желтая карточка
Р. Сабитов
Замена
Р. Сабитов
️️️️
И. Саенко
Желтая карточка
А. Гацкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
4
Максим Астафьев
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
81
Михаил Осинов
(К)
ЦП
0
Ен Чо Хонг
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
34
Владимир Быстров
ЛП
12
Алекс
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
10
Иван Саенко
ПП
11
Веллитон
ЦФ
32
Никита Баженов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Ростов
1
Роман Герус
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
4-4-2
27
Хотеев
4
Астафьев
6
Ленгиел
0
Рожков
33
Анджелкович
8
Гацкан
24
Кульчий
81
Осинов
0
Хонг
10
Лебеденко
98
Акимов
4-4-2
35
Джанаев
34
Макеев
25
Йиранек
39
Штранцль
18
Паршивлюк
10
Саенко
12
Алекс
39
Ковальчук
34
Быстров
32
Баженов
11
Веллитон
0
Хонг
11
Петрович
11
Петрович
0
Хонг
10
Лебеденко
90
Ахметович
90
Ахметович
10
Лебеденко
34
Макеев
20
Дедура
20
Дедура
34
Макеев
10
Саенко
34
Сабитов
34
Сабитов
10
Саенко
34
Быстров
7
Бояринцев
7
Бояринцев
34
Быстров
Остались в запасе
Ростов
Спартак
1
Роман Герус
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
1
Стипе Плетикоса
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Ростов - Спартак
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тобольск)
И. Лапидус (Элиста)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая); "Спорт" 20:55 (прямая)
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