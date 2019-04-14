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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 14 апреля 2019
Ростов
14.04.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
13'
А. Гацкан
80'
Э. Шомуродов
27'
Р. Зобнин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак
81'
Замена
Фернандо
️️️️
Д. Глушаков
ГОЛ! 2:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
Р. Еременко
80'
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Глебов
78'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
И. Попов
78'
77'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
72'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Л. Мельгарехо
64'
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Ионов
63'
Желтая карточка
Р. Еременко
61'
Желтая карточка
А. Логашов
56'
Желтая карточка
Д. Глебов
45'
+1
38'
Замена
С. Ханни
️️️️
З. Луиш
35'
Травма
З. Луиш
Желтая карточка
С. Паршивлюк
28'
27'
ГОЛ! 1:1!
Р. Зобнин
Пас отдал
Л. Мельгарехо
ГОЛ! 1:0!
А. Гацкан
Пас отдал
М. Норманн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
8
Александр Гацкан
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Фернандо
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
4-3-1-2
30
Песьяков
23
Чернов
6
Сигурдссон
43
Логашов
8
Гацкан
17
Норманн
15
Глебов
18
Паршивлюк
26
Еременко
71
Попов
11
Ионов
3-3-1-3
98
Максименко
16
Боккетти
2
Жиго
6
Айртон
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Мельгарехо
15
Рассказов
77
Мелкадзе
29
Зе Луиш
4
Адриано
15
Глебов
17
Зуев
17
Зуев
15
Глебов
71
Попов
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
71
Попов
11
Ионов
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Ионов
10
Мельгарехо
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
10
Мельгарехо
88
Глушаков
20
Фернандо
20
Фернандо
88
Глушаков
29
Зе Луиш
94
Ханни
94
Ханни
29
Зе Луиш
Остались в запасе
Ростов
Спартак
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
8
Михаил Игнатов
АП
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ростов - Спартак
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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