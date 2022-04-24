Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 24 апреля 2022
Ростов
24.04.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Спартак
14'
Р. Тугарев
75'
Д. Полоз (П)
90+5'
А. Соу (П)
17'
А. Соболев
90'
Р. Литвинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Спартак
Желтая карточка
Е. Голенков
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Соу
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
К. Мартинс
90'
+2
Замена
Д. Денисов
️️️️
З. Бакаев
90'
ГОЛ! 2:2!
Р. Литвинов
Пас отдал
З. Бакаев
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Полоз
88'
Замена
А. Мухин
️️️️
Р. Тугарев
85'
76'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
М. Кофрие
76'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
Л. Классен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Полоз
75'
Замена
А. Соу
️️️️
Н. Комличенко
67'
Замена
А. Селява
️️️️
К. Щетинин
67'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
И. Калинин
66'
Желтая карточка
Х. Байрамян
65'
59'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Н. Чернов
45'
+4
Желтая карточка
А. Соболев
45'
+4
Желтая карточка
Н. Чернов
Желтая карточка
К. Щетинин
20'
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
Пас отдал
К. Мартинс
ГОЛ! 1:0!
Р. Тугарев
Пас отдал
Х. Байрамян
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
77
Зелимхан Бакаев
РФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Максим Турищев
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-1-3-2
30
Песьяков
13
Калинин
55
Осипенко
45
Сильянов
4
Мелехин
15
Глебов
7
Полоз
19
Байрамян
8
Тугарев
27
Комличенко
10
Щетинин
4-2-1-1-2
98
Максименко
2
Жиго
14
Джикия
5
Кофрие
23
Чернов
35
Мартинс
32
Классен
47
Зобнин
8
Игнатов
77
Бакаев
7
Соболев
10
Щетинин
8
Селява
8
Селява
10
Щетинин
8
Тугарев
29
Мухин
29
Мухин
8
Тугарев
13
Калинин
43
Терентьев
43
Терентьев
13
Калинин
27
Комличенко
9
Соу
9
Соу
27
Комличенко
7
Полоз
69
Голенков
69
Голенков
7
Полоз
23
Чернов
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Чернов
5
Кофрие
68
Литвинов
68
Литвинов
5
Кофрие
77
Бакаев
97
Денисов
97
Денисов
77
Бакаев
32
Классен
11
Николсон
11
Николсон
32
Классен
Остались в запасе
Ростов
Спартак
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Ростов - Спартак
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Ростов
Спартак
Барко одним словом описал чемпионскую гонку в РПЛ
Вчера, 20:38
4
ЦСКА может сыграть со «Спартаком» в 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 19:35
8
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Федотов оценил судейство в матче «Динамо Мх» – «Спартак»
Вчера, 13:42
7
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
«Локомотив» – «Ростов» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:05
Кубок России: шансы «Локомотива» и «Ростова» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:26
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
23 ноября
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Барко одним словом описал чемпионскую гонку в РПЛ
Вчера, 20:38
4
ЦСКА может сыграть со «Спартаком» в 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 19:35
8
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Федотов оценил судейство в матче «Динамо Мх» – «Спартак»
Вчера, 13:42
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+