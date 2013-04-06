Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 06 апреля 2013
Ростов
06.04.2013, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
50'
Д. Лазович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак
Желтая карточка
С. Ксулу
87'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
К. Гуелор Канга
84'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Лазович
74'
Желтая карточка
В. Дьяков
68'
65'
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Дзюба
61'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
М. Уорис
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лазович
50'
23'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Т. Калачев
15'
15'
Желтая карточка
Д. Комбаров
Желтая карточка
В. Кисенков
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
2
Тимофей Калачев
ПП
8
Каку Гуелор Канга
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
5
Кариока
ОП
5
Огнен Вукоевич
ОП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
4-2-2-2
1
Плетикоса
3
Гетигежев
0
Дьяков
42
Ксулу
15
Кисенков
8
Гацкан
7
Шешуков
88
Чеснаускис
2
Калачев
27
Лазович
8
Канга
4-2-1-3
30
Песьяков
34
Макеев
16
Боккетти
17
Сухи
23
Комбаров
5
Кариока
5
Вукоевич
14
Хурадо
39
Ари
20
Уорис
22
Дзюба
8
Канга
10
Кириченко
10
Кириченко
8
Канга
27
Лазович
16
Голенда
16
Голенда
27
Лазович
14
Хурадо
46
МакГиди
46
МакГиди
14
Хурадо
22
Дзюба
91
Яковлев
91
Яковлев
22
Дзюба
20
Уорис
14
Мовсисян
14
Мовсисян
20
Уорис
Остались в запасе
Ростов
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Андрей Дикань
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Спартак
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
Новости команд
Все
Ростов
Спартак
Радимов определил единственную проблему Максименко: «Такое хотели бы видеть болельщики «Спартака»
Вчера, 23:01
3
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Титов предостерег «Спартак» перед концовкой года
Вчера, 16:32
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
8
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
27
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Радимов определил единственную проблему Максименко: «Такое хотели бы видеть болельщики «Спартака»
Вчера, 23:01
3
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Титов предостерег «Спартак» перед концовкой года
Вчера, 16:32
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
8
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
Вчера, 09:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+