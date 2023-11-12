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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 12 ноября 2023
Спартак
12.11.2023, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
4'
М. Игнатов
15'
К. Промес
81'
М. Осипенко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Ростов
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Зиньковский
87'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Пруцев
87'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Осипенко
70'
Замена
И. Комаров
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Х. Медина
65'
Замена
К. Мартинс
️️️️
М. Игнатов
65'
46'
Замена
Е. Чернов
️️️️
К. Щетинин
46'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Лангович
46'
Замена
А. Миронов
️️️️
Е. Голенков
Замена
Д. Денисов
️️️️
Р. Зобнин
39'
Травма
Р. Зобнин
35'
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
Пас отдал
М. Игнатов
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Игнатов
Пас отдал
К. Промес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПП
10
Квинси Промес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
87
Андрей Лангович
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
19
Хорен Байрамян
ЛП
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
ЦП
9
Мохаммад Мохеби
ПП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Иван Комаров
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-4-1-1
98
Максименко
5
Рябчук
4
Дуарте
23
Чернов
68
Литвинов
77
Зиньковский
25
Пруцев
47
Зобнин
28
Медина
8
Игнатов
10
Промес
4-1-4-1
30
Песьяков
40
Вахания
4
Мелехин
55
Осипенко
87
Лангович
15
Глебов
9
Мохеби
47
Уткин
10
Щетинин
19
Байрамян
69
Голенков
47
Зобнин
97
Денисов
97
Денисов
47
Зобнин
8
Игнатов
35
Мартинс
35
Мартинс
8
Игнатов
25
Пруцев
11
Мозес
11
Мозес
25
Пруцев
28
Медина
10
Бонгонда
10
Бонгонда
28
Медина
77
Зиньковский
7
Соболев
7
Соболев
77
Зиньковский
10
Щетинин
23
Чернов
23
Чернов
10
Щетинин
69
Голенков
8
Миронов
8
Миронов
69
Голенков
19
Байрамян
10
Комаров
10
Комаров
19
Байрамян
87
Лангович
27
Комличенко
27
Комличенко
87
Лангович
Остались в запасе
Спартак
Ростов
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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