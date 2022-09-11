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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 11 сентября 2022
Ростов
11.09.2022, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 2
Завершен
Спартак
28'
Д. Полоз
34'
Д. Уткин
53'
Н. Комличенко
70'
Д. Полоз (П)
24'
К. Промес
76'
А. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Спартак
Желтая карточка
Д. Уткин
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
А. Соболев
89'
Желтая карточка
П. Маслов
Замена
А. Лангович
️️️️
Е. Чернов
88'
Травма
Е. Чернов
87'
Замена
С. Мельников
️️️️
Д. Полоз
80'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
80'
Травма
Н. Комличенко
77'
76'
ГОЛ! 4:2!
А. Соболев
Пас отдал
Г. Джикия
72'
Замена
П. Мелешин
️️️️
М. Игнатов
72'
Замена
П. Маслов
️️️️
Н. Чернов
72'
Замена
Л. Классен
️️️️
М. Рыбус
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Полоз
70'
69'
Желтая карточка
М. Рыбус
Замена
К. Щетинин
️️️️
А. Селява
68'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Р. Тугарев
67'
ГОЛ! 3:1!
Н. Комличенко
Пас отдал
Д. Уткин
53'
52'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Д. Денисов
ГОЛ! 2:1!
Д. Уткин
Пас отдал
Д. Глебов
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Полоз
Пас отдал
Н. Комличенко
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
Пас отдал
М. Рыбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Роман Тугарев
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Спартак
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
4
Мелехин
45
Сильянов
8
Селява
15
Глебов
47
Уткин
8
Тугарев
7
Полоз
27
Комличенко
3-3-1-2-1
57
Селихов
97
Денисов
23
Чернов
14
Джикия
26
Хлусевич
18
Умяров
31
Рыбус
47
Зобнин
8
Игнатов
10
Промес
7
Соболев
23
Чернов
87
Лангович
87
Лангович
23
Чернов
8
Тугарев
19
Байрамян
19
Байрамян
8
Тугарев
8
Селява
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Селява
7
Полоз
21
Мельников
21
Мельников
7
Полоз
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
8
Игнатов
11
Мелешин
11
Мелешин
8
Игнатов
31
Рыбус
32
Классен
32
Классен
31
Рыбус
23
Чернов
39
Маслов
39
Маслов
23
Чернов
97
Денисов
25
Пруцев
25
Пруцев
97
Денисов
Остались в запасе
Ростов
Спартак
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Ростов - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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