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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 22 апреля 2017
Ростов
22.04.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Спартак
23'
А. Бухаров
45+3'
А. Гацкан
50'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак
Желтая карточка
С. Азмун
80'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Д. Полоз
78'
75'
Красная карточка
Д. Глушаков
68'
Замена
А. Ещенко
️️️️
Фернандо
67'
Травма
Фернандо
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
61'
57'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Кутепов
ГОЛ! 3:0!
А. Бухаров
Пас отдал
К. Нобоа
50'
46'
Замена
А. Самедов
️️️️
И. Попов
ГОЛ! 2:0!
А. Гацкан
Пас отдал
С. Навас
45'
+3
Желтая карточка
Х. Байрамян
43'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Т. Калачев
29'
Травма
Т. Калачев
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
Пас отдал
Т. Калачев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Александр Ерохин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
7
Джано
ЛФ
71
Ивелин Попов
РФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
39
Андрей Сорокин
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
3-2-1-3-1
30
Медведев
55
Симич
44
Навас
32
Мевля
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
19
Байрамян
11
Бухаров
3-2-2-1-2
32
Ребров
35
Таски
2
Кутепов
14
Джикия
20
Фернандо
23
Комбаров
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
71
Попов
7
Джано
2
Калачев
43
Терентьев
43
Терентьев
2
Калачев
7
Полоз
28
Могилевец
28
Могилевец
7
Полоз
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
2
Кутепов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
2
Кутепов
20
Фернандо
38
Ещенко
38
Ещенко
20
Фернандо
71
Попов
19
Самедов
19
Самедов
71
Попов
Остались в запасе
Ростов
Спартак
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
32
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Ростов - Спартак
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
МАТЧ! HD
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