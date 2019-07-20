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Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 20 июля 2019
Ростов
20.07.2019, суббота, 21:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
23'
Х. Байрамян
90+1'
А. Зуев
25'
Л. Адриано (П)
66'
Г. Джикия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак
ГОЛ! 2:2!
А. Зуев
Пас отдал
Р. Еременко
90'
+1
88'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
А. Гацкан
️️️️
А. Ионов
88'
87'
Замена
А. Ташаев
️️️️
З. Бакаев
84'
Желтая карточка
З. Бакаев
Замена
А. Саплинов
️️️️
И. Попов
80'
73'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
67'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Э. Понсе
66'
ГОЛ! 1:2!
Г. Джикия
Пас отдал
Фернандо
Желтая карточка
Р. Еременко
63'
Желтая карточка
А. Зуев
60'
Замена
А. Зуев
️️️️
Х. Байрамян
57'
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Адриано
ГОЛ! 1:0!
Х. Байрамян
Пас отдал
М. Норманн
23'
16'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
А. Ещенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Фернандо
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ростов
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
15
Данил Глебов
ОП
55
Александр Саплинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
34
Козлов
17
Норманн
71
Попов
26
Еременко
19
Байрамян
11
Ионов
14
Шомуродов
4-1-2-1-2
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
20
Фернандо
99
Гулиев
47
Зобнин
7
Бакаев
9
Понсе
4
Адриано
19
Байрамян
17
Зуев
17
Зуев
19
Байрамян
11
Ионов
8
Гацкан
8
Гацкан
11
Ионов
71
Попов
55
Саплинов
55
Саплинов
71
Попов
38
Ещенко
15
Рассказов
15
Рассказов
38
Ещенко
7
Бакаев
88
Ташаев
88
Ташаев
7
Бакаев
9
Понсе
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Понсе
Остались в запасе
Ростов
Спартак
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ростов - Спартак
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
0 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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