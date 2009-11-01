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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 01 ноября 2009
Спартак
01.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
5 : 1
Завершен
Ростов
19'
Алекс
39'
П. Яковлев
59'
Алекс
76'
Джано
82'
Веллитон
51'
А. Гацкан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
Замена
Б. Петрович
️️️️
Д. Акимов
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Джано
ГОЛ! 5:1!
Веллитон
Пас отдал
С. Паршивлюк
Замена
П. Гицелов
️️️️
И. Лебеденко
ГОЛ! 4:1!
Джано
Пас отдал
П. Яковлев
Замена
Ибсон
️️️️
Кариока
ГОЛ! 3:1!
Алекс
ГОЛ! 2:1!
А. Гацкан
Замена
А. Салугин
️️️️
Е. Луценко
ГОЛ! 2:0!
П. Яковлев
Пас отдал
Джано
Желтая карточка
А. Шериев
Желтая карточка
Кариока
Замена
П. Яковлев
️️️️
Н. Баженов
20'
Желтая карточка
Р. Ленгиел
ГОЛ! 1:0!
Алекс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Джано
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
5
Кариока
ЦП
12
Алекс
АП
32
Никита Баженов
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
16
Астемир Шериев
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПЗ
48
Евгений Луценко
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
24
Александр Кульчий
(К)
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
80
Ибсон
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
4-4-1-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
39
Штранцль
25
Йиранек
18
Паршивлюк
7
Джано
34
Сабитов
5
Кариока
32
Баженов
12
Алекс
11
Веллитон
4-3-3
16
Мандрыкин
4
Астафьев
6
Ленгиел
16
Шериев
33
Анджелкович
8
Гацкан
24
Кульчий
48
Луценко
10
Лебеденко
98
Акимов
90
Ахметович
5
Кариока
80
Ибсон
80
Ибсон
5
Кариока
7
Джано
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
7
Джано
32
Баженов
91
Яковлев
91
Яковлев
32
Баженов
98
Акимов
11
Петрович
11
Петрович
98
Акимов
10
Лебеденко
83
Гицелов
83
Гицелов
10
Лебеденко
48
Луценко
77
Салугин
77
Салугин
48
Луценко
Остались в запасе
Спартак
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Спартак - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
С. Пантелеев (Тула)
И. Лапидус (Элиста)
Резервный судья:
Е. Турбин (Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая); "Спорт" 18:05 (в записи)
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