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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 30 октября 2021
Спартак
30.10.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
78'
Р. Литвинов
90+5'
Д. Глебов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Д. Глебов
Пас отдал
Н. Комличенко
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
В. Мозес
90'
+4
Желтая карточка
А. Соболев
90'
Желтая карточка
Г. Джикия
88'
88'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
А. Гигович
Желтая карточка
З. Бакаев
85'
81'
Замена
К. Фольмер
️️️️
Н. Поярков
ГОЛ! 1:0!
Р. Литвинов
Пас отдал
В. Мозес
78'
Замена
М. Игнатов
️️️️
К. Промес
77'
67'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Соу
Замена
З. Бакаев
️️️️
Д. Ларссон
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Али Соу
ЦФ
11
Понтус Альмквист
РФ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-1-2-2-2
57
Селихов
68
Литвинов
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
47
Зобнин
11
Мозес
10
Промес
15
Рассказов
7
Соболев
17
Ларссон
4-1-1-2-2
30
Песьяков
43
Терентьев
55
Осипенко
15
Баштуш
16
Поярков
15
Глебов
8
Гигович
19
Байрамян
7
Полоз
11
Альмквист
9
Соу
11
Мозес
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
11
Мозес
17
Ларссон
7
Бакаев
7
Бакаев
17
Ларссон
10
Промес
8
Игнатов
8
Игнатов
10
Промес
16
Поярков
9
Фольмер
9
Фольмер
16
Поярков
8
Гигович
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
8
Гигович
9
Соу
27
Комличенко
27
Комличенко
9
Соу
Остались в запасе
Спартак
Ростов
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Виталий Кафанов
Статистика матча Спартак - Ростов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR - Владимир Москалёв AVAR - Алексей Лунёв
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Геннадий Куличенков
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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